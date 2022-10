Stephen King revela próximo livro que quer adaptado

Stephen King é um dos autores mais bem-sucedidos da história, com adaptações de suas obras fazendo sucesso (ou nem tanto) nos cinemas e na televisão.

As histórias do autor se tornaram alguns dos maiores clássicos do terror como Carrie, A Estranha, O Iluminado, It: A Coisa. King também fez histórias de drama que foram muito bem adaptadas, como A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade e Conta Comigo.

O lançamento mais recente foi baseado em um conto de King lançado na compilação “If It Bleeds”, O Telefone do Sr. Harrigan estreou neste mês na Netflix. Por mais que o novo filme esteja longe de ser um destaque de público e crítica, King elogiou a obra e as performances de Donald Sutherland e Jaeden Martell.

Em uma entrevista recente para a própria Netflix, King foi perguntado sobre que história ele gostaria que fosse adaptada a seguir. O autor não relutou em apontar que seu livro de 1995, Rose Madder, daria um ótimo filme. Stephen também comentou que seu livro Joyland ganhou um roteiro escrito por Tate Taylor, de Histórias Cruzadas, mas nunca se tornou um filme.

Veja o que o autor disse para a Netflix:

“Eu não acho que ninguém nunca optou por Rose Madder, que eu acho que daria um ótimo filme. Joyland foi escolhido pelo cara que fez Histórias Cruzadas. Ele fez um roteiro incrível, e eu acho que daria um grande filme.”

Donald Sutherland em O Telefone do Sr. Harrigan

Outras obras de King que nunca foram adaptadas

Em seus quase 50 anos de carreira, Stephen King publicou 64 livros e 200 contos. Muitos de seus trabalhos já foram ou estão no processo de serem adaptados.

King estia que algo próximo de 25% de seu trabalho não foi escolhido para filmes ou séries ainda. Com Rose Madder ocupando o topo da lista.

Já tiveram duas tentativas de adaptar a história, uma em 1996 e outra em 2011, mas nenhuma seguiu em frente. Da mesma forma, Joyland já está praticamente pronta para gravar, mas com o sucesso de séries como True Detective e outras do gênero, talvez a o livro investigativo de King seria perfeito para televisão.

Além das histórias citadas por King, o conto A Excursão ainda não foi adaptado. Em 2015, Andy Muschietti foi cotado para dirigir um filme sobre ele, mas acabou optando por trabalhar It: A Coisa, outra história do autor. Agora o cocriador de Fear The Walking Dead, Dave Erickson, está trabalhando em uma série sobre o conto.

Stephen King ainda tem muito de sua obra para ser adaptada, por enquanto O Telefone do Sr. Harrigan está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira