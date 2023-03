Steven Spielberg revela qual filme ele considera perfeito

Durante sua participação no The Late Show with Stephen Colbert, para conversar sobre seu filme indicado ao Oscar deste ano, Os Fabelmans, Steven Spielberg revelou qual filme ele considera perfeito.

“Não olho para trás com tanta frequência, mas de vez em quando vejo um filme com meus filhos”, começou o cineasta”. Gosto de acompanhar meus filhos quando eles veem E.T. pela primeira vez. Eu não quero que eles vejam E.T. sem o papai sentado lá. Especialmente pelas partes assustadoras no começo. E às vezes vejo coisas que pretendia fazer e não fiz, e às vezes vejo coisas que teriam sido uma ideia melhor do que estou vendo agora, todos esses anos depois, mas na maior parte E.T. é um filme bem perfeito. É um dos poucos filmes que fiz para o qual posso olhar para trás várias vezes. Há cerca de cinco ou seis filmes que posso assistir de novo, mas geralmente não faço isso”, finalizou.

Um dos filmes mais icônicos do cinema, E.T. foi sucesso de crítica e público na época de seu lançamento, em 1982.

O longa acompanha a amizade entre um menino e um inofensivo alienígena, que está bem distante de seu planeta.

E.T. ganhou quatro Oscars: de Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Trilha Sonora. No geral, foi indicado a um total de nove Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor para Spielberg.

E.T. – O Extraterrestre está disponível no Brasil pelo Prime Video.

Recentemente, Steven Spielberg revisitou outro clássico de sua carreira, Tubarão, afirmando que a criatura do título era “estúpida”.

