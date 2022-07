Steven Spielberg se arrepende de mudança feita em E.T.

Steven Spielberg é um dos diretores mais aclamados e populares da história do cinema, mas isso não significa que ele não se arrependa de algumas escolhas que fez no passado.

Em geral, Spielberg não costuma revisitar seus filmes para fazer mudanças, como George Lucas fez com Star Wars, por exemplo. No entanto, ele tem duas exceções em seu histórico.

Uma delas diz respeito ao filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que possui grandes diferenças entre as versões de “Edição Especial” e do “Corte do Diretor”.

No entanto, é de uma mudança feita em ET – O Extraterrestre que o cineasta se arrepende.

A mudança de ET que não deu certo

Para o 20º aniversário de ET – O Extraterrestre, em 2002, Spielberg relançou o filme com alguns efeitos especiais que não eram possíveis com a tecnologia de 1982, além de alguns outros detalhes alterados.

Uma cena do filme, que continha agentes do governo carregando armas, foi editada na nova versão para fazer com que eles estivessem segurando walkie-talkies. A mudança foi muito criticada na época, e até a animação South Park tirou sarro da edição desnecessária.

Mais tarde, o diretor assumiu em uma exibição de Os Caçadores da Arca Perdida que se arrepende da mudança, segundo o Yahoo:

“Para mim, tentei [mudar um filme] uma vez e vivi para me arrepender. Não por causa da indignação dos fãs, mas porque estava decepcionado comigo mesmo. Fiquei muito sensível a [algumas reações] a ET, e pensei que se a tecnologia evoluísse, [eu poderia mudar algumas coisas]… feito foi que eu tinha roubado pessoas que amavam ET de suas memórias de ET.”

Após isso, o cineasta prometeu que manteria a versão original mesmo em posteriores relançamentos, e não fez mais cortes ou edições especiais de seus projetos, e não é esperado sequer que o filme tenha uma sequência.

