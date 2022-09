Stranger Things prova que está na hora de Freddy Krueger voltar

A quarta temporada de Stranger Things trouxe um novo vilão à história: Vecna. Vimos não apenas a ameaça que ele representa para os personagens centrais, como a história de origem dele. É esse aspecto que prova que um filme prelúdio sobre Freddy Krueger poderia ser feito hoje em dia.

De acordo com o filme original de 1984, A Hora do Pesadelo, Freddy Krueger é um assassino de crianças, que foi pego e morto por uma multidão depois de fugir da justiça por seus crimes.

Continua depois da publicidade

De acordo com o remake de A Hora do Pesadelo, de 2010, Freddy também era um pedófilo, que abusava de suas vítimas antes de assassiná-las, uma reviravolta grosseira que o criador da franquia Wes Craven sabiamente cortou do filme original.

Em todas essas iterações das origens do personagem, ele é um personagem por quem não sentimos empatia. Enquanto o remake oferecia a versão mais distorcida de Freddy, nenhuma de suas histórias de fundo torna o personagem adequado para um prelúdio.

No entanto, a história de Vecna ​​na quarta temporada de Stranger Things provou que um vilão não precisa ser suavizado e tornado heroico para ganhar uma história de fundo interessante.

As origens de Vecna ​​ofereceram uma explicação convincente para sua vilania, sem tornar o monstro muito simpático, algo que uma história de origem de A Hora do Pesadelo, focada em Freddy Krueger poderia fazer, com o devido cuidado.

Origem de Freddy Krueger poderia funcionar

A história de fundo de Stranger Things de Vecna ​​funcionou principalmente porque a história de origem não estava preocupada em tornar seu vilão uma figura trágica. Vecna ​​revelou seu passado em um longo monólogo depois que ele matou uma sala cheia de crianças inocentes, o que significa que os espectadores já estavam firmemente certos de que nunca torceriam pelo antagonista.

Isso fez de Vecna ​​um vilão ainda mais eficaz de Stranger Things, já que sua história de fundo revelou que ele estava escondido à vista de todos o tempo todo.

Se um prelúdio de A Hora do Pesadelo se concentrasse em desaparecimentos misteriosos em uma pequena cidade e tratasse a história como um mistério de terror assustador, o filme poderia esconder a presença de Freddy Krueger não revelando que era uma história de origem até o final.

Assim como Predador: A Caçada reviveu a franquia Predator re-imaginando radicalmente que tipo de história a série poderia contar, um filme sobre Freddy Krueger sem assassinatos sobrenaturais poderia reviver a franquia.

Dessa forma, a história de origem de Krueger seria contada, sem romantizar ou suavizar o vilão. Ele seria mau desde o começo, mas veríamos outro lado da vilania dele.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.