Stranger Things: Segredo de Vecna foi revelado na 2ª temporada

A primeira parte da quarta temporada de Stranger Things está disponível na Netflix, e a vilã Vecna teve seu segredo revelado ainda na segunda temporada.

O segredo de Vecna foi revelado por Max, mostrando qual é sua fraqueza. A personagem controla o Mundo Invertido, e na atual temporada, seus poderes fazem com que seja o pior adversário dos adolescentes em toda a série.

Continua depois da publicidade

No entanto, os personagens acabaram encontrando uma fraqueza, que permite as vítimas escaparem de sua maldição de forma temporária.

Depois de saber que Victor Creel escapou da morte em 1959, Robin e Nancy deduzem que tocar a música favorita da vítima o faça escapar. Além disso, memórias felizes também são um fator para ajudar a separar do alcance de Vecna.

Mas, antes mesmo, Will Byers na segunda temporada, foi salvo por Max, que insinuava que o poder da música podia livrar alguém da morte. Byers estava possuído pelo Mind Flayer, e sua consciência foi trazida de volta após o grupo começar a contar histórias felizes de sua vida e tocar sua música favorita.

Músicas e momentos alegres sempre foram a maneira que as vítimas do Mundo Invertido poderiam combater o controle das criaturas e serem mantidos em Hawkins. Para isso, Eddie tem um plano na tentativa de acabar com Vecna em imagens do volume dois da quarta temporada.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

Sobre o autor Gabriel Silveira