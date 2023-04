Street Fighter vai ganhar filme e já tem diretores

Um novo filme de Street Fighter está em desenvolvimento, com Danny e Michael Philippou em negociações para a adaptação. Eles são conhecidos pelo filme Talk To Me.

Street Fighter é uma das franquias de games de luta mais duradouras de todos os tempos. Começou a vida com o jogo de arcade Street Fighter,de 1987, e estabeleceu uma forte marca dentro da indústria.

A Legendary, que adquiriu os direitos da adaptação, não fez comentários sobre o acordo com os diretores.

A empresa, que adquiriu os direitos de filme e TV do jogo no início deste mês, está trabalhando com a Capcom para produzir a adaptação.

Street Fighter já teve outros filmes

Esta não é a primeira vez que Street Fighter vai a Hollywood. Houve o filme de 1994, com Jean-Claude Van Damme como o coronel Guile e com Kylie Minogue, Ming-Na Wen e o falecido Raul Julia.

Em 2009, a 20th Century Fox lançou Street Fighter: A Lenda de Chun-Li (2009), estrelado por Kristin Kreuk no papel titular.

Ambos foram bombas comerciais e críticas, embora a versão de Van Damme tenha alcançado o status de cult nos anos seguintes.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.