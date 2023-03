Sucesso da Netflix, O Enigma de Outro Mundo é remake ou prólogo?

Misturando terror e ficção científica em uma história cheia de surpresas, O Enigma do Outro Mundo se tornou um grande hit na Netflix. Por isso, muitos fãs se perguntam: qual é a relação do filme com o clássico de mesmo nome, lançado por John Carpenter nos anos 80? Seria o filme um prólogo, remake ou continuação?

O Enigma do Outro Mundo – The Thing (A Coisa), no título original – chegou aos cinemas em 2011. O longa tem direção do cineasta holandês Matthijs van Heijningen Jr (A Batalha Esquecida) e roteiro de Eric Heisserer (A Chegada).

Em seu lançamento original, o filme falhou em conquistar a crítica especializada, com apenas 35% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a origem de O Enigma de Outro Mundo – conheça a história do longa e veja se ela é uma continuação, remake ou prólogo do filme homônimo de 1982.

Conheça a trama e elenco de O Enigma do Outro Mundo

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, O Enigma do Outro Mundo não demorou a se tornar um grande sucesso na plataforma.

Até o fechamento desta matéria, O Enigma do Outro Mundo é o 10º filme mais assistido da Netflix. No Top 10 da plataforma, o longa ainda perde para hits como Fantasma e CIA e 10 Dias de Um Homem Bom.

O filme acompanha a história de um time de cientistas que, trabalhando em uma estação de pesquisa nos confins da Noruega, descobre um parasita alienígena enterrado no gelo.

A equipe não demora a perceber que o organismo está vivo, e a partir daí, embarca em uma eletrizante jornada pela sobrevivência.

“Uma equipe de cientistas descobre uma forma de vida alienígena na Antártica e entra em pânico ao perceber que a criatura está entre eles”, diz a sinopse oficial de O Enigma do Outro Mundo na Netflix.

O elenco de O Enigma de Outro Mundo é formado por Mary Elizabeth Winstead (Aves de Rapina), Joel Edgerton (Obi-Wan Kenobi), Ulrich Thomsen (Banshee), Eric Christian Olsen (Não é Mais um Besteirol Americano), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Esquadrão Suicida) e Paul Braunstein (Jogos Mortais).]

O Enigma de Outro Mundo é remake, continuação ou prólogo?

Uma das principais dúvidas dos fãs de O Enigma de Outro Mundo envolve a relação do filme com o longa de mesmo nome que chegou aos cinemas em 1982.

Dirigido pelo “mestre do terror” John Carpenter, O Enigma do Outro Mundo original é visto como um clássico do gênero.

Em seu lançamento original, O Enigma do Outro Mundo se tornou um fracasso de crítica e bilheteria. Porém, com o passar do tempo, o longa se transformou em um fenômeno cult.

O Enigma do Outro Mundo de 2011 serve como um prólogo para a trama do filme de 1982. Ou seja: os eventos do longa acontecem antes da história do filme original.

O longa de John Carpenter, por sua vez, é uma adaptação de “Who Goes There?” (Quem Vem Lá?), um livro de ficção científica escrito por John W. Campbell em 1938.

Você já pode assistir O Enigma de Outro Mundo (2011) na Netflix.

