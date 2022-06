Sucesso épico da Netflix é inspirado em história real

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, RRR: Revolta, Rebelião, Revolução se tornou um inesperado sucesso na plataforma. O filme indiano conquistou a audiência nacional com uma trama épica, repleta de aventura e intensas sequências de ação. Mas você sabia que o enredo de RRR é inspirado em uma interessante história real?

“Um guerreiro corajoso em uma missão perigosa encontra um policial durão que serve ao exército britânico nesta saga épica ambientada na Índia pré-independência”, afirma a sinopse oficial de RRR na Netflix.

O filme de época é uma produção do cineasta S.S. Rajamouli, famoso pelo longa Baahubali. N.T. Rama Rao Jr. e Ram Charan interpretam os protagonistas Komaram Bheem e Alluri Sitarama Raju.

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução adota grandes liberdades criativas na caracterização de seus eventos reais, mas serve como uma ótima introdução para quem não conhece a história da independência da Índia. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a inspiração real do longa.

Conheça a história real de RRR na Netflix

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução é (parcialmente) baseado em uma história real. Porém, está longe de ser um documentário ou uma adaptação realista de seu material-base.

O diretor S.S. Rajamouli e o roteirista K.V. Vijayendra se basearam em antigas tradições e lendas dos estados hindus de Andhra Pradesh e Telangana para construir a história de RRR.

Até hoje, o legado de Alluri Sitarama Raju domina o imaginário popular da população indiana, devido à contribuição da figura histórica à independência do país.

Pouco depois de completar 18 anos, Raju decidiu viver como um monge, e eventualmente, liderou a Rebelião de Rampa, ocorrida em 1922.

Em um dos momentos mais importantes de sua trajetória, Raju conseguiu mobilizar a tribo Gond contra o Ato Florestal de Madras. Promulgada em 1882, a lei restringia a movimentação de comunidades tradicionais, que sobreviviam por meio de um sistema nômade de agricultura.

Também conhecida como Rebelião de Manyan, a revolta de Sitarama Raju foi crucial para a derrocada da presidência de Madras.

A revolta durou até 1924, ano em que Raju foi preso e julgado e executado pelas autoridades coloniais – em uma das cenas mais emocionantes do filme indiano.

Na época, a Índia ainda estava sob o domínio do Reino Unido. Na verdade, a nação só se livrou do controle do Raj Britânico em 1947.

A história de Raju, no entanto, não compartilha conexões históricas com a jornada de Komaram Bheem.

Na vida real, Bheem se inspirou nas ações de Raju para comandar uma revolta popular contra o último Nyzam de Hyderabad.

Por isso, o diretor de RRR decidiu juntar as histórias de Bheem e Raju, colocando os dois revolucionários no mesmo caminho.

Além disso, o sucesso de Bollywood também faz referência à “Alegoria de Ramayana”, uma popular história da religião hindu.

No poema épico Ramayana, o sequestro da deusa Sita serve como estopim para a trama. Os eventos de RRR, por sua vez, também começam com a abdução de uma mulher tribal.

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

