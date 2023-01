Sucesso na Netflix, conheça um dos melhores filmes de ação já feitos

A Netflix conta com boas opções para fãs de todos os gêneros, mas não é todo dia que um verdadeiro filmaço entra para o catálogo da plataforma de streaming. Operação Invasão 2 (The Raid 2) recentemente chegou ao serviço e está fazendo bastante sucesso.

“Cheia de ação, esta continuação mostra Rama trabalhando disfarçado de prisioneiro para fazer amizade com Uco, filho de um novo chefão do crime, Bangun”, diz a sinopse de Operação Invasão 2.

O filme traz inúmeras de clássicos, como Yojimbo e O Poderoso Chefão, com coreografia simplesmente insana, além de direção muito habilidosa de Gareth Evans, que também assinou o roteiro.

Essa continuação começa horas após o primeiro longa-metragem. Rama (Iko Uwais), gravemente ferido, é levado perante um esquadrão especial interessado em limpar a cidade da máfia reinante, bem como a força policial que os ajuda e os incentiva.

Acontece que o senhor do crime que Rama ajudou a derrubar em Operação Invasão era um peixe pequeno em meio a uma enorme teia de criminalidade. Em troca da proteção de sua família contra essas forças criminosas, Rama é convidado a se infiltrar na organização.

Exausto e desiludido com sua provação, ele inicialmente recusa, mas aceita a tarefa quando considera as perspectivas de vingança pessoal.

Operação Invasão 2 é um sucesso de crítica

A continuação claramente conquistou os críticos, a tal ponto que alcançou 82% de aprovação no Rotten Tomatoes, o que é bem incomum para filmes de ação pura. Foram contabilizadas 174 análises.

“Embora seu enredo de alta energia e violência exagerada possam funcionar melhor com os aficionados do gênero, Operação Invasão 2 definitivamente oferece mais de tudo o que o público amava sobre seu antecessor”, diz o consenso da crítica.

Jason Bailey, do Flavorwire, escreveu: “A violência é tão estilizada, tão enérgica e tão magnificamente coreografada que abstrai em algo além da mera briga; é sobre a alegria do desempenho e a emoção de capturar esse desempenho”.

Já Grady Hendrix, do Film Comment Magazine elogiou: “Elegantemente filmado, editado com muita confiança na capacidade do público de seguir a ação paralela, e mais rápido e mais brutal do que qualquer outra coisa no mercado”.

Geoffrey Macnab, do Independent UK escreveu: “É uma fantasia adolescente masculina de realização de desejos do tipo mais retrógrado, mas, como cinema de ação, o thriller ambientado em Jacarta The Raid 2 é fascinante”.

Antonia Quirke, do Financial Times, apontou: “Você se senta, com o rosto manchado, enquanto Evans encadeia um confronto a sangue frio após o outro – em prisões, em restaurantes, no metrô. É tão habilmente filmado, que nunca se torna estúpido”.

Infelizmente, esse sucesso não garantiu um terceiro filme, então tudo acaba nessa continuação.

Operação Invasão 2 está disponível na Netflix.

