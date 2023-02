Super Bowl 2023 terá trailers de The Flash, Transformers 6 e mais

A nova edição do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, trará prévias dos maiores lançamentos do cinema deste ano.

Entre os trailers que serão exibidos durante o evento estão os de Homem-Formiga 3, The Flash e Velozes e Furiosos 10.

A Disney investirá pesado nas campanhas de divulgação de seus filmes; além do trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o estúdio lançará no Super Bowl comerciais de Guardiões da Galáxia 3, A Pequena Sereia, Elemental (da Pixar) e possivelmente os de Indiana Jones 5 e The Marvels, a continuação de Capitã Marvel.

É esperado que a Warner Bros. exiba o primeiro teaser do filme The Flash – recentemente, o chefe da DC, James Gunn, declarou que The Flash é “um dos maiores filmes de super-heróis já feitos”.

A Universal sempre marca presença no Super Bowl e em 2023 não será diferente: o estúdio lançará o primeiro trailer de Velozes e Furiosos 10, além de uma prévia de Super Mario Bros.: O Filme.

Por sua vez, a Paramount terá este ano teasers de Pânico 6, Dungeons & Dragons, Transformers: O Despertar das Feras, além de um comercial do filme O Urso do Pó Branco antes do jogo.

A Amazon/MGM e Lionsgate não revelaram seus planos, mas não seria surpresa se prévias de Creed 3 e John Wick 4 – o terceiro filme teve um comercial lançado no Super Bowl de 2017 – fossem exibidas durante o evento. A Sony não fará nenhum lançamento este ano.

O Super Bowl será realizado no dia 12 de fevereiro.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.