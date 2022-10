Super Choque: Filme pode ter astro de Stranger Things

Um dos astros de Stranger Things, Caleb McLaughlin, revelou que gostaria de interpretar o Super Choque no filme solo do herói.

A DC vem desenvolvendo o primeiro longa-metragem em live-action do personagem, que fez sucesso com sua série animada no início dos anos 2000.

Com nenhum ator tendo sido escalado até o momento, o astro de Lucas de Stranger Things, McLaughlin, expressou seu desejo em viver o herói.

Ele também revelou que está desenvolvendo novos projetos, e que realmente interpretaria qualquer personagem em um filme de herói (via ScreenRant).

“Eu quero fazer um filme de super-herói. Eu adoraria interpretar o Super Choque. Estou realmente aberto para ser qualquer personagem. Eu sinto que posso interpretar qualquer pessoa”, disse ele.

“Além disso, eu também estou desenvolvendo outros projetos que serão lançados. É apenas qualquer projeto que fale comigo e com minha criatividade”, concluiu.

Filme em desenvolvimento

Por muito tempo, os fãs especularam sobre um longa-metragem do Super Choque no cinema. Agora, o projeto está realmente em desenvolvimento.

O ator Michael B. Jordan será um dos produtores do longa de Super Choque. Ele é conhecido por ter participado de Creed: Nascido para Lutar e Pantera Negra.

No Brasil, Super Choque se tornou principalmente popular por causa do desenho do início dos anos 2000.

O super-herói é um personagem antigo dos quadrinhos da DC, então ainda não há certeza se a adaptação seguirá mais a série animada ou os gibis.

Ainda não há previsão de lançamento para o longa-metragem do Super Choque, da DC.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.