Super Mario Bros chega aos cinemas: Saiba tudo sobre o filme

Prestes a estrear nos cinemas brasileiros, o filme Super Mario Bros tem tudo para conquistar espectadores de todas as idades. Uma das animações mais aguardadas do ano, o longa se destaca por seu elenco de vozes – que conta com astros da Marvel, O Gambito da Rainha, Wandinha e muito mais.

Super Mario Bros tem direção de Aaron Horvath (Teen Titans Go!) e Michael Jelenic (Ben 10). O roteiro fica por conta de Matthew Fogel.

De acordo com as expectativas do estúdio Universal Pictures, o filme deve faturar até 100 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana de exibições.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco de vozes e a estreia de Super Mario Bros no Brasil; confira!

De que fala a trama de Super Mario Bros?

A trama de Super Mario Bros é baseada na franquia de games “Mario”, da Nintendo. O filme aproveita alguns dos personagens mais icônicos da saga.

Em Super Mario Bros, um encanador do Brooklyn chamado Mario embarca em uma jornada eletrizante (e pra lá de colorida) para encontrar Luigi, seu irmão desaparecido.

A partir daí, ele viaja ao Reino dos Cogumelos acompanhado por uma princesa chamada Peach e por um cogumelo antropomórfico conhecido como Toad.

Juntos, eles compartilham a importante missão de salvar o Reino das ambições de Bowser – um perigoso Koopa cuspidor de fogo.

“Com a ajuda da princesa Peach, Mario se prepara para enfrentar o todo-poderoso Bowser e impedir seus planos de conquistar o mundo”, diz a sinopse oficial de Super Mario Bros.

Elenco de Super Mario Bros é liderado por astro da Marvel

Como citamos anteriormente, o elenco de vozes de Super Mario Bros é um dos maiores trunfos da animação.

O protagonista Mario é dublado por Chris Pratt. Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como Peter Quill – o Senhor das Estrelas – nos filmes do MCU.

Anya Taylor-Joy, de séries como O Gambito da Rainha e filmes como A Bruxa e O Menu, dá voz à Princesa Peach.

Charlie Day, da série It’s Always Sunny in Philadelphia, interpreta Luigi, o tímido irmão mais novo de Mario.

Jack Black, de Escola do Rock e Jumanji: Bem-vindos à Selva, empresta sua voz a Bowser, o grande vilão do filme.

Keegan-Michael Key (Festa de Formatura) dubla Toad, e Seth Rogen (Vizinhos) dá voz ao gorila Donkey Kong.

O elenco de vozes de Super Mario Bros é completado por Fred Armisen, da série Wandinha, como Cranky Kong, o pai de Donkey Kong.

Data de estreia de Super Mario Bros – Veja o trailer do longa

No Brasil, Super Mario Bros estreia na próxima quinta-feira (6 de abril). A pré-estreia do longa acontece amanhã (quarta-feira, 5 de abril).

O filme é livre para todos os públicos! Confira abaixo o trailer oficial legendado de Super Mario Bros:

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.