Super Mario Bros.: O Filme: Cat Mario enfrenta Donkey Kong em teaser

O filme animado Super Mario Bros é um dos mais aguardados do ano, e ganhou um novo teaser, mostrando Cat Mario enfrentando o Donkey Kong.

Assim como no primeiro trailer, Mario enfrenta seu oponente e acaba sendo esbofeteado diversas vezes e sem dó.

O teaser revela o Cat Mario, que é o icônico traje do personagem nos jogos. No filme, ele é desbloqueado após Mario acertar um cubo amarelo (via ComicBook).

É possível ainda ouvir a voz do astro Seth Rogen como Donkey Kong, que está disposto a matar Mario no longa.

Veja o teaser, abaixo.

Mais sobre Super Mario Bros – O Filme

“Um encanador chamado Mario viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão, Luigi, tentando salvar uma princesa capturada”, afirma a sinopse do filme.

O elenco de vozes do filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Homem do Norte), Charlie Day (Quero Matar Meu Chefe), Jack Black (King Kong), Seth Rogen (O Besouro Verde), entre outros.

Super Mario Bros. chegará aos cinemas em 30 de março.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.