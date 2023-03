Super Mario Bros.: O Filme deve faturar quase US$ 100 milhões em estreia

Super Mario Bros.: O Filme. deve arrecadar entre US$ 85 milhões e US$ 90 milhões no seu primeiro fim de semana nos EUA, segundo estimativas iniciais (via Deadline).

Especula-se que o filme pode acabar faturando mais ao longo do feriado de Páscoa, tendo em vista a recepção fervorosa dos fãs aos trailers. O público-alvo do longa será garotos e garotas abaixo de 12 anos e também gamers abaixo de 25.

A maior bilheteria do feriadão de Páscoa de todos os tempos nos EUA foi a de Batman vs Superman, que conquistou US$ 181 milhões em 2016.

Cartaz de Super Mario Bros.: O Filme

Mais sobre Super Mario Bros.: O Filme

“Um encanador chamado Mario viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão, Luigi, tentando salvar uma princesa capturada”, diz a sinopse de Super Mario Bros.: O Filme.

O elenco de vozes do filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Homem do Norte), Charlie Day (Quero Matar Meu Chefe), Jack Black (King Kong), Seth Rogen (O Besouro Verde), entre outros.

Super Mario Bros.: O Filme chegará aos cinemas brasileiros em 5 de abril.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.