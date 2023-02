Super Mario Bros.: O Filme ganha comercial com música da série dos anos 1980

Depois de ganhar um pôster em antecipação ao Super Bowl, Super Mario Bros.: O Filme teve um comercial divulgado.

A prévia funciona como um comercial do serviço de encanamento de Mario e Luigi e tudo isso ao som da música da série de Super Mario dos anos 1980

O filme é uma produção da Illumination Entertainment, responsável por Meu Malvado Favorito e Minions.

Confira abaixo o comercial de Super Mario Bros.: O Filme, junto da música original da série oitentista.

Mais sobre Super Mario Bros.: O Filme

“Um encanador chamado Mario viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão, Luigi, tentando salvar uma princesa capturada”, diz a sinopse de Super Mario Bros.: O Filme.

O elenco de vozes do filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Homem do Norte), Charlie Day (Quero Matar Meu Chefe), Jack Black (King Kong), Seth Rogen (O Besouro Verde), entre outros.

Super Mario Bros.: O Filme chegará aos cinemas brasileiros em 6 de abril.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.