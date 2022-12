Super Mario Bros – O Filme repete o problema do Sonic feio dos cinemas

O novo trailer de Super Mario Bros – O Filme foi lançado, trazendo além de várias referências ao famoso jogo da Nintendo, um maior vislumbre de como será a voz do personagem titular, que é dublado por Chris Pratt. Desde já, vemos que o filme repete um problema do live-action de Sonic.

“Um encanador chamado Mario viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão, Luigi, tentando salvar uma princesa capturada”, afirma a sinopse do filme.

O elenco de vozes do filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Homem do Norte), Charlie Day (Quero Matar Meu Chefe), Jack Black (King Kong), Seth Rogen (O Besouro Verde), entre outros.

Continue lendo para saber qual erro o filme de Super Mario comete antes mesmo de estrear.

Qual é o personagem que pode aparecer?

Quando o filme do Sonic ganhou seu primeiro trailer, legiões de fãs começaram a cair em cima do visual do ouriço titular. Não apenas ele era diferente dos jogos, como era puramente medonho.

Prontamente, o estúdio decidiu retrabalhar o visual do personagem e a versão final ficou muito mais parecida com a dos jogos – o filme acabou tornando-se um sucesso.

Já no caso de Super Mario Bros – O Filme, vemos algo parecido, mas não visualmente. De fato, os visuais do filme estão sendo elogiados. As críticas estão sendo sobre a voz de Chris Pratt.

Essencialmente, ninguém quer o ator como dublador do Mario e os trailers mostram que ele não foi uma boa escolha. A diferença é que o estúdio não deve mudar isso, como fizeram no filme do Sonic.

Felizmente, a dublagem brasileira está muito mais fiel aos games.

Super Mario Bros. chegará aos cinemas em 7 de abril de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.