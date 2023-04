Super Mario Bros.: O Filme supera US$ 1 bilhão e quebra outro recorde

Depois de se tornar a maior bilheteria de adaptação de game da história, Super Mario Bros.: O Filme passa a marca de US$ 1 bilhão, quebrando mais um recorde.

No quarto fim de semana, a animação ganhará cerca de US$ 40 milhões nos EUA, superando os US$ 2,28 milhões de Os Incríveis 4 no melhor quarto fim de semana de todos os tempos para um filme de animação.

Com isso, o filme vai além da marca de US$ 1 bilhão em todo o mundo.

O sucesso do filme de Super Mario Bros vem apesar de uma recepção crítica mista, que não bateu com a avaliação positiva dos fãs.

“Um encanador chamado Mario viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão, Luigi, tentando salvar uma princesa capturada”, diz a sinopse de Super Mario Bros.: O Filme.

O elenco de vozes do filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Homem do Norte), Charlie Day (Quero Matar Meu Chefe), Jack Black (King Kong), Seth Rogen (O Besouro Verde), entre outros.

Super Mario Bros.: O Filme está em exibição nos cinemas.

