Super Mario Bros se torna a maior bilheteria de adaptação de game da História

Super Mario Bros.: O Filme já havia quebrado um recorde, tornando-se a maior estreia de filme animado da História. Agora, o filme baseado no game da Nintendo ultrapassou outra importante marca.

O filme já arrecadou mais de US$ 500 milhões na bilheteria mundial, quebrando mais dois recordes. Até o momento, a aventura animada arrecadou US$ 260,3 milhões nos EUA e US$ 248,4 milhões internacionalmente.

Isso eleva sua arrecadação mundial para US$ 508,7 milhões. É agora o filme de maior bilheteria de 2023, superando Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Mais importante, também faz de Super Mario Bros.: O Filme a maior adaptação de videogame da história, superando as bilheterias de Warcraft e Pokémon: Detetive Pikachu.

“Um encanador chamado Mario viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão, Luigi, tentando salvar uma princesa capturada”, diz a sinopse de Super Mario Bros.: O Filme.

O elenco de vozes do filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Homem do Norte), Charlie Day (Quero Matar Meu Chefe), Jack Black (King Kong), Seth Rogen (O Besouro Verde), entre outros.

Super Mario Bros.: O Filme está em exibição nos cinemas.

