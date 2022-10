Super Mario Bros: Todos estão dizendo a mesma coisa sobre o filme com Chris Pratt

Desde que foi revelado que Chris Pratt seria a voz do Mario no filme de Super Mario Bros, os fãs reclamam sobre a escolha. Com o lançamento do primeiro trailer e revelação da voz do personagem titular, todos passaram a dizer o mesmo.

O ressentimento contra o ator outrora popular, conhecido por interpretar personagens mais descontraídos, vem crescendo nos últimos anos, em razão de inúmeras polêmicas em volta dele.

Continua depois da publicidade

Isso pode ser parte do motivo pelo qual os fãs ficaram desapontados ao saber que Pratt daria voz a Mario, mas certamente não foi o único motivo.

Com o lançamento do trailer, muitos fãs nas redes sociais concordam que o filme parece e soa ótimo, exceto por uma coisa: Chris Pratt.

As esperanças dos fãs não eram altas antes do lançamento da prévia, com muitos prevendo que sua voz acabaria soando boba saindo da boca de Mario.

“No segundo que o Mario de Chris Pratt abre a boca no trailer é combinação do dia em que a rainha morreu e do dia em que o trailer de Cats saiu”, tuitou um fã (via Looper).

“A animação é linda e a maioria do elenco é perfeita”, tuitou outro. “Mas ainda assim, POR QUE Chris Pratt como Mario?”.

Sentimentos semelhantes foram expressos no Reddit no subreddit r/entertainment onde u/GyrKestrel escreveu: “Jack Black como Bowser soou muito bem. Chris Pratt soa como Chris Pratt e não como Mario”.

Chris Pratt pode ser substituído?

Com a reação a Pratt sendo tão negativa, a Universal e a Illumination poderiam fazer algumas mudanças de última hora no filme?

Vale lembrar que Sonic passou por mudanças de design de última hora, então pode ser que escalem outra pessoa para dublar o Mario, mas é bastante improvável.

Isso porque o ator já assinou o contrato e porque dublagens em animações costumam ser feitas antes da animação em si, a fim do produto final se encaixar com o tom empregado pelos atores – isso falando da dublagem original, é claro, em outros idiomas são feitas posteriormente.

Super Mario Bros. chegará aos cinemas em 7 de abril de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.