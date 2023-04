Supergirl e Batman se juntam ao The Flash em pôsteres do filme

The Flash ganhou dois novos pôsteres em antecipação ao novo trailer do filme. Dessa vez, vemos a Sueprgirl junto do Batman de Michael Keaton.

Os cartazes revelam os personagens em poses heroicas, com os uniformes bem à mostra.

Além disso, podemos ver o avião do Batman ao fundo nos dois pôsteres, indicando maior presença do veículo no filme.

O uniforme da Supergirl de Sasha Calle, que já apareceu em trailers e comerciais, é claramente inspirada no de Superman de Henry Cavill, enquanto o de Michael Keaton é uma variação do traje usado por ele nos seus filmes do Batman.

Veja abaixo.

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash estreia em 15 de junho no Brasil.

