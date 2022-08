Supergirl: Filme da DC pode ser cancelado

De acordo com a Rolling Stone, a Warner Bros. Discovery pode cancelar os planos de um longa-metragem solo da Supergirl, da DC.

O projeto seria um derivado de The Flash, que contará com a atriz Sasha Calle como a personagem. No entanto, no momento, parece muito difícil que a ideia vá à frente.

Continua depois da publicidade

Além desse, outros projetos da DC também podem ser cancelados. É um momento muito tenso para a Warner Bros. Discovery, que passa por uma grande reestruturação.

Grandes mudanças na Warner Bros.

O cancelamento de Batgirl, por exemplo, chocou internautas e executivos de Hollywood. O longa-metragem estava praticamente pronto para ser lançado, o que faz com que o cancelamento seja algo sem precedentes na indústria de cinema.

Além disso, especula-se que a Warner Bros. Discovery também possa encerrar a HBO Max, substituindo por um novo serviço de streaming.

Este serviço teria outro nome e funcionaria de maneira um pouco diferente. Quanto a isso, ainda não existem confirmações, por enquanto.

Sasha Calle aparecerá como Supergirl em The Flash, que chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.