Superman ativista? Criador de Watchmen explica traje clássico do herói

Superman não é apenas o super-herói mais famoso de todos, como tem o traje mais icônico dentre eles. Alan Moore, criador de Watchmen, V de Vingança, além de muitas outras obras famosas, explicou o propósito desse uniforme.

Em conversa com o ScreenRant, Moore comentou sobre sua reverência de infância pelos super-heróis dos quadrinhos e fornece comentários fascinantes sobre o que ele vê como os fundamentos mais humanos e relacionáveis do gênero.

O que está faltando na fórmula atual do cinema de super-heróis de grande sucesso, diz ele, é o espírito revolucionário e antiautoritário, que foi um tema importante em muitas das primeiras histórias com esses personagens.

Moore triangula isso como um reflexo das áreas urbanas de colarinho azul da era da Depressão da América de onde os primeiros criadores de quadrinhos como Siegel e Shuster vieram. Referindo-se especificamente ao Superman no contexto do histórico de seus criadores, Moore disse:

“Ele era um imigrante, como a maioria deles, mas não foi forçado a se vestir com os marrons e cinzas monótonos da maioria das outras pessoas nas linhas de pão da década de 1930. Ele estava vestindo cores primárias brilhantes e ele podia saltar sobre as ruas que eles estavam tendo que se arrastar para baixo à procura de trabalho. O primeiro Superman espancou os fura-greves e jogou um proprietário no horizonte. Obviamente, esse Superman não durou muito tempo. Ele logo foi tirado de seus criadores e virou um personagem de classe média e de direita, muito mais respeitável socialmente”.

Superman: Legacy é o novo filme do herói da DC

Superman: Legacy “vai contar a história da jornada do Superman para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Ele é a personificação da verdade, da justiça e do estilo americano, guiado pela bondade humana em um mundo que vê a bondade como antiquada”, diz a sinopse do longa.

Superman: Legacy chegará aos cinemas em 11 de julho de 2025. O filme faz parte dos 10 novos projetos da DC anunciados em janeiro.

O novo intérprete de Clark Kent/Superman, que será o substituto de Henry Cavill, ainda não foi revelado.

