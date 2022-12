Superman frio e calculista: Criador de Peaky Blinders queria fazer Homem de Aço 2

Já faz quase uma década desde que Henry Cavill estreou como o Superman em O Homem de Aço. Desde então, os fãs estão ansiosos para vê-lo reprisar seu papel em um segundo filme solo, mas isso ainda não se concretizou em meio ao cenário cinematográfico em constante evolução da DC.

A maré parecia estar mudando nos últimos meses, quando Cavill reprisou seu papel na cena pós-créditos de Adão Negro da DC, e indicou logo depois que mais estava a caminho.

Continua depois da publicidade

Na semana passada, tivemos uma ideia do que exatamente está a caminho, com a notícia de que uma sequência do Homem de Aço foi lançada para a Warner Bros.

Os executivos Pamela Abdy e Michael De Luca, no entanto rejeitaram essa ideia, que tentou ser vendida por ninguém menos que Steven Knight, criador de Peaky Blinders, e pelo produtor Charles Roven.

Conforme o THR, a proposta de Roven e Knight não foi bem recebida por De Luca e Abdy, e o projeto foi suspenso depois que James Gunn e Peter Safran foram contratados para dirigir o DC Studios.

Os relatórios enfatizaram que, em teoria, embora um Homem de Aço 2 não tenha sido aprovado em nenhuma capacidade, ainda poderia acontecer se o estúdio “ouvir um tom melhor”.

Henry Cavill como Superman

Futuro do Superman é incerto

A reportagem do THR sobre o futuro da DC deixou muita gente irritada e inconformada, especialmente os fãs do Superman. Afinal, a matéria colocou em xeque o futuro do Superman e da Mulher-Maravilha, além de outros heróis, nos cinemas. Nas redes, muitos estão simplesmente furiosos.

Essencialmente, o que o THR apontou, citando fontes no estúdio – leia-se DC Studios e Warner Bros – é que O Homem de Aço 2 (com Henry Cavill como Superman) não acontecerá, tampouco Mulher-Maravilha 3.

Além disso, foi informado que Jason Momoa deixaria o papel de Aquaman após o segundo filme do herói e que ele está sendo cotado para viver Lobo, anti-herói da DC.

Por fim, a reportagem também jogou dúvida sobre o futuro de Adão Negro 2, dizendo que o filme dificilmente seguiria adiante após o fracasso comercial do primeiro.

James Gunn, que está delineando o futuro da DC nos cinemas, junto de Peter Safran, não demorou para comentar no Twitter.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.