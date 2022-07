Superman pode aparecer em Adão Negro, com um porém

De acordo com o insider My Time To Shine Hello, o Superman pode aparecer em Adão Negro, com Dwayne Johnson, o The Rock.

No entanto, existe um porém: o seu rosto pode não ser mostrado, assim como aconteceu em Shazam! e Pacificador.

Continua depois da publicidade

Isso pode indicar que Superman e Adão Negro terão, em breve, um confronto no cinema. No entanto, por enquanto, tudo deve ser interpretado como um rumor.

A indecisão continua

Ainda existe uma grande indecisão quanto ao Superman de Henry Cavill. É por este motivo que o seu rosto não vem sendo mostrado nas produções.

É possível que o ator seja substituído no papel, mas também é igualmente possível que ele volte como o personagem em algum momento.

Adão Negro é estrelado por Dwayne Johnson, o The Rock, um dos mais conhecidos astros do cinema da atualidade.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.