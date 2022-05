Suspense polonês se torna inesperado sucesso na Netflix

Recém-chegado ao catálogo internacional da Netflix, o suspense polonês O Rei das Fugas surpreendeu especialistas ao galgar inúmeras posições na plataforma e entrar no Top 10 de vários países – incluindo o Brasil. Violento, eletrizante e cheio de reviravoltas, o longa é perfeito para quem curte histórias imprevisíveis.

O sucesso de O Rei das Fugas pode ser comparado ao de Furioza, outro filme polonês que chegou na Netflix como quem não quer nada, mas não demorou para conquistar as audiências internacionais.

Misturando ação, comédia e suspense, O Rei das Fugas – The Gateway King, no título original – chegou aos cinemas em 2021. O longa é uma produção de Mateusz Rakowicz, com roteiro de Lukasz M. Maciejewski.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama alucinante e o elenco de O Rei das Fugas na Netflix.

Conheça a história de O Rei das Fugas na Netflix

Embora tome inúmeras liberdades criativas, O Rei das Fugas é inspirado em uma história real.

O filme adapta para a Netflix a história de Zdzisław Najmrodzki, um dos criminosos mais famosos da Polônia.

Com uma longa carreira de ladrão e golpista, Zdzisław é conhecido por evadir as autoridades e escapar da cadeia em 29 ocasiões diferentes.

“Um bandido famoso pelas inúmeras fugas da prisão encontra um novo amor e decide mudar de vida. Baseado na vida de Zdzisław Najmrodzki”, afirma a sinopse oficial de O Rei das Fugas na Netflix.

Em seu lançamento original, O Rei das Fugas ganhou o coração do público polonês e da crítica especializada.

No Festival de Cinema de Krakow, o longa levou para a casa o prêmio de audiência, concedido por votação popular. Já no Gdynia Film Festival, O Rei das Fugas ficou com a estatueta de Melhor Figurino.

Tudo sobre o elenco de O Rei das Fugas na Netflix

O elenco de O Rei das Fugas é formado inteiramente por atores poloneses, pouco conhecidos pela audiência internacional.

Dawid Ogrodnik, famoso por sua performance como Tomasz Beksiński no drama biográfico A Última Família, vive o criminoso Zdzisław Najmrodzki.

Robert Więckiewicz (Walesa: Man of Hope) interpreta o Tenente Barski, um policial disposto a tudo para prender Najmrodzki.

Masza Wągrocka (Autor Solaris) vive Teresa, o novo amor do ladrão. É seu envolvimento com a jovem que incentiva o criminoso a mudar de vida.

O elenco principal de O Rei das Fugas é completado por Rafał Zawierucha, conhecido por interpretar o cineasta Roman Polanski em Era Uma Vez em Hollywood, um filme de Quentin Tarantino.

Também integram o elenco de O Rei das Fugas os atores Jakub Gierszal, Andrzej Andrzejewski, Sandra Drzymalska, Dorota Kolak, Tomasz Sapryk e Bartosz Roch Nowicki.

O Rei das Fugas está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

