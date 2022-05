Suspense psicológico deixa fãs da Netflix assustados

Se você curte filmes de suspense e mistério, Vozes do Passado é uma ótima sugestão. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o thriller psicológico faz um ótimo trabalho ao assustar até mesmo os espectadores mais durões da plataforma.

Vozes do Passado – Reunion (Reunião) no título original – chegou aos cinemas em 2020. Produzido na Nova Zelândia, o filme de suspense é escrito e dirigido pelo cineasta Jake Mahaffy.

Em seu lançamento original, o longa contou com sessões apenas na Austrália e Nova Zelândia. Pouco tempo depois, Vozes do Passado garantiu a transmissão internacional por intermédio da Netflix.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama intrigante, elenco e estreia de Vozes do Passado na Netflix.

Conheça Vozes do Passado na Netflix

Vozes do Passado faz sucesso na Netflix com uma história imprevisível, na qual revelações chocantes acontecem a todo momento.

“Uma grávida volta à casa onde morou na infância para reencontrar a mãe distante, sem ter ideia das lembranças perturbadoras que está prestes a desenterrar”, afirma a sinopse oficial do suspense psicológico na Netflix.

Vozes do Passado acompanha a história de Ellie, uma jovem grávida que retorna à velha casa de sua avó para terminar de escrever um livro.

De volta à cidade natal, Ellie reencontra sua mãe afastada e tenta encontrar inspiração nos fantasmas do passado.

Mas ao se hospedar na casa da avó, a protagonista reabre antigas feridas e confronta uma misteriosa presença – que parece estar relacionada às lembranças do passado e ao legado de sua própria família.

Nesse cenário complicado, Ellie também é obrigada a refletir sobre seu conturbado relacionamento com a mãe e se lembrar dos motivos que a fizeram deixar a casa em primeiro lugar.

Tudo sobre o elenco de Vozes do Passado

O elenco de Vozes do Passado é liderado por Emma Draper como a protagonista Ellie – uma escritora que deseja encontrar inspiração para seu novo projeto.

Emma Draper é conhecida por performances em filmes como O Que Fazemos nas Sombras e séries como Girl vs. Boy.

Julia Ormond – famosa por interpretar a vilã Elizabeth Kublek na série The Walking Dead: World Beyond – é Ivy, a mãe de Ellie.

John Bach (O Senhor dos Anéis) interpreta Jack, o padrasto de Ellie. Odiado pela protagonista, o personagem sofre com demência.

O elenco principal de Vozes do Passado é completado por Cohen Holloway (Spartacus) e Nancy Brunning (Mahana)

Vozes do Passado já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.