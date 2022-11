Sylvester Stallone acha que ESSE é o seu filme mais injustiçado

Sylvester Stallone revelou o filme que considera o mais subestimado de sua filmografia e definitivamente é um longa-metragem que muitos não se lembram.

A carreira de Stallone o viu encarar vários papéis e franquias proeminentes, como Rocky, Rambo e Os Mercenários.

Enquanto conversava com o THR, Stallone foi questionado sobre o filme mais subestimado de sua longa carreira, com o ator escolhendo o remake de Carter, o Vingador, intitulado O Implacável (Get Carter) de 2000.

O Implacável foi um dos muitos remakes que não atingiram o público. Remakes de filmes populares muitas vezes não funcionam bem com críticos e públicos, que muitas vezes preferem o original e não conseguem entender por que um remake é necessário além dos ganhos financeiros.

Decepção de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone chama o filme de “grande decepção”, dizendo que “uma tremenda nostalgia” estava ligada ao filme original que prejudicou o desempenho do remake.

Enquanto O Implacável não impressionou muito em seu lançamento, deixou uma grande marca em Stallone.

“Acredite ou não, acho que O Implacável foi realmente subestimado. Isso foi uma grande decepção. Aprendi da maneira mais difícil que remakes, mesmo que você faça melhor que o original, há uma tremenda nostalgia ligada ao original”, apontou o ator.

“E muitas vezes eles não são bem feitos também. Como o último Amor, Sublime Amor. Por que você mexeria com algo assim? Não apenas por causa da qualidade do original, mas porque os gostos das pessoas mudam. Os musicais não fazem mais isso. Crianças não gostam mais desse tipo de música. Então, quem é seu público? É uma loucura”.

