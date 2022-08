Sylvester Stallone conquista o topo do Amazon Prime Video

Recém-chegado ao catálogo brasileiro do Amazon Prime Video, Samaritano – o novo filme de Sylvester Stallone – não demorou a conquistar o Número 1 no ranking de filmes mais assistidos da plataforma. Logo após a estreia, o longa superou lançamentos aguardados e garantiu sólidos números de audiência no streaming.

O filme de super-heróis Samaritano, com Sylvester Stallone no papel principal, tem direção de Julius Avery (Operação Overlord) e roteiro de Bragi F. Schut.

Continua depois da publicidade

Descrito como “uma nova e obscura abordagem aos filmes de super-heróis”, o filme é inspirado nas HQs da Mythos Comics.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de Samaritano, o elenco do longa e o sucesso no Prime Video.

Com trama eletrizante, Samaritano conquista fãs no Prime Video

Do criador do sangrento Operação Overlord, Samaritano chegou ao Prime Video em 26 de agosto de 2022.

Três dias depois, o longa garantiu o Número 1 no Top 10 da plataforma, superando o thriller Caçando Ava Bravo (que está no 2º lugar) e o drama Treze Vidas – O Resgate (que garantiu a medalha de bronze).

“25 anos após uma batalha insana, todos acreditavam que o super-herói Samaritano estava morto. Mas agora, um garotinho começa uma investigação para descobrir o paradeiro do super-herói. Sua principal pista é Joe, um trabalhador que parece comum, mas esconde sua verdadeira identidade heroica”, afirma a sinopse de Samaritano no Prime Video.

No centro da trama está a história de Samaritano e Nêmesis – irmãos gêmeos super-poderosos que residem na cidade de Granite.

Anos após a morte do Samaritano, a história dos irmãos vira uma espécie de lenda urbana. Isso até o intrépido Sam conhecer o lixeiro Joe, um homem pacato que, na verdade, esconde um grande segredo.

Em uma entrevista recente, o astro Sylvester Stallone falou sobre suas intenções com o novo projeto.

“Tenho uma habilidade para este tipo particular de mitologia. Filmes de ação que também têm coração”, comentou o ator.

Samaritano tem Sylvester Stallone e grande elenco no Prime Video

Como citamos anteriormente, o elenco de Samaritano é liderado por Sylvester Stallone no Prime Video.

O astro de franquias como Rocky e Rambo dá um show de carisma como o lixeiro Joe Smith (e como outros personagens secretos).

Javon Walton, o Ashtray da série Euphoria, vive Sam Cleary, um garoto que bola uma interessante teoria sobre a morte do Samaritano.

Pilou Asbæk, o Euron Greyjoy de Game of Thrones, interpreta Cyrus, o grande vilão do longa.

Dascha Polanco, de Orange is the New Black, completa o elenco principal de Samaritano como Tiffany Cleary, a mãe de Sam.

O elenco de Samaritano conta também com Moisés Arias (Hannah Montana), Martin Starr (Homem-Aranha: Longe de Casa), Shameik Moore (Homem-Aranha no Aranhaverso) e participação especial do ex-jogador de futebol americano Jared Odrick.

Samaritano está disponível no Prime Video. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.