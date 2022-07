Sylvester Stallone detona produtor de Rocky; entenda

A franquia Rocky parece estar no centro da disputa pelos seus direitos, o popular astro Sylvester Stallone foi às redes sociais e atacou o produtor de longa data de Rocky e seu filho.

Em um post no Instagram, o astro fez críticas ao recém-lançado livro de memórias de David Winkler, descrevendo o livro como “inútil e insuportável”, David Winkler está creditado nos filmes de Rocky Balboa através do seu pai Irwin Winkler,

Continua depois da publicidade

Irwin Winkler e Robert Chartoff produziram o filme original, e continuaram como únicos produtores das sequências, até Rocky Balboa de 2006, no qual quatro produtores adicionais são creditados, incluindo os filhos de Winkler e o filho de Chartoff. Ele caracterizou David Winkler como “dolorosamente sem talento” e Irwin Winkler como “notavelmente sem talento e um parasita”.

As reclamações do astro instragram, se direcionam ao livro do produtor da franquia, além do fato dos filmes terem os filhos dos produtores creditados, e segundo Stallone isso é um grande incômodo para ele.

“Depois de Irwin controlar Rocky por mais de 47 anos, e agora Creed “, escreveu Stallone, “eu realmente gostaria de ter pelo menos um pouco do que resta dos meus direitos de volta, antes de passá-lo para apenas seus filhos – eu acredito que seria um gesto justo deste senhor de 93 anos? … Este é um assunto doloroso, que me corrói a alma, porque eu queria deixar algo de Rocky para meus filhos” (via CBR).

Stallone não tem os diretos autorais Rocky Balboa

Sylvester Stallone alega que mesmo tendo estrelado toda a saga, roteirizado o filme original e até dirigido, não tem a controle sobre a famosa saga de Boxe.

“Não tenho propriedade de Rocky ”, disse ele para a Variety. “Cada palavra, cada sílaba, cada erro gramatical foi tudo criação minha. Foi chocante que nunca tenha acontecido, mas me disseram: ‘Ei, você foi pago, então do que você está reclamando?’ Fiquei furioso.”

Irwin Winkler disse a Variety que ficou surpreso por Stallone estar tão chateado, considerando quanto dinheiro ele ganhou com os filmes Rocky.

Produzido por apenas US$ 1 milhão, o filme de 1976 arrecadou US$ 225 milhões em todo o mundo. Entre seus acordos para Rocky e suas sequências, Stallone ganhou milhões.

A saga de filmes do pugilista, continua através do derivado Creed, disponíveis no Prime Video.

Creed III está atualmente em produção.

Sobre o autor Redação