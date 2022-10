Sylvester Stallone foi demitido de clássico com Eddie Murphy

Um dos atores mais famosos de Hollywood, Sylvester Stallone é conhecido por franquias como Rocky, Rambo e Os Mercenários. Muitos fãs não sabem, mas o ator foi demitido de Uma Tira da Pesada – uma clássica comédia de Eddie Murphy. O motivo da demissão surpreende até mesmo os maiores admiradores do astro.

Sylvester Enzio Stallone viveu poucas e boas antes de ficar famoso em Hollywood. Após diversos papéis pequenos em filmes B, o ator foi alçado ao sucesso internacional em 1976, graças à sua performance no filme Rocky.

O astro também produziu o roteiro do longa, e em 1977, se tornou o terceiro ator a ser indicado a dois Oscars na mesma premiação – Melhor Ator e Melhor Roteiro Original.

Revelamos abaixo por que Sylvester Stallone foi demitido de Um Tira da Pesada; confira! (via TheThings).

Stallone deu pitacos demais e acabou demitido de Um Tira da Pesada

Hoje em dia, é até difícil imaginar a comédia de ação Um Tira da Pesada tem o lendário Eddie Murphy no papel principal.

Muita gente não sabe, mas o ator não foi a primeira escolha do estúdio. Vários astros foram considerados para o papel do policial Axel Foley – como James Caan, Richard Pryor e Al Pacino.

Eventualmente, os produtores escolheram Sylvester Stallone para atuar no longa. Na época, Sly era mais conhecido por roteirizar e protagonizar o drama Rocky.

Dada sua experiência como roteirista, Stallone passou a sugerir inúmeras mudanças na história de Um Tira da Pesada.

A intenção do ator era transformar a comédia de ação em um thriller violento. Além disso, Stallone exigiu que o nome do protagonista fosse mudado de Alex Foley para Axel Cobretti, fazendo referência à sua ascendência italiana.

Infelizmente, as exigências de Stallone aumentaram o orçamento do longa para “valores que a Paramount não estava confortável em pagar”.

Duas semanas após a escalação, Stallone foi demitido de Um Tira da Pesada. O estúdio, finalmente, escolheu Eddie Murphy para o papel do protagonista.

A Paramount acertou na decisão: Um Tira da Pesada garantiu a maior bilheteria de 1984 e contou com duas continuações.

Olhando pelo lado positivo, a ideia de Stallone de transformar Axel Foley em Axel Cobretti levou à criação do personagem Tenente Cobretti no thriller Stallone: Cobra, lançado em 1986.

“O policial de Detroit Axel Foley vai a Beverly Hills investigar a misteriosa morte de seu parceiro. Fora de sua jurisdição, ele terá de trabalhar informalmente, contando com a ajuda de dois detetives locais e muita esperteza”, afirma a sinopse oficial de Um Tira da Pesada.

No Brasil, Um Tira da Pesada está disponível no catálogo do Amazon Prime Video.

