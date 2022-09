Sylvester Stallone foi rejeitado em um dos maiores clássicos do cinema

O astro de Rocky e Rambo, Sylvester Stallone, é um ícone nos cinemas por sempre interpretar personagens fortes e corajosos. Ou, naturalmente como dizem, os famosos “brucutus”, especialmente quando a franquia Rambo é mencionada.

Stallone tem uma longa carreira no cinema, e já chegou a estar na DC e Marvel. Na DC, ele deu voz ao Tubarão-Rei em O Esquadrão Suicida, e na Marvel esteve em Guardiões da Galáxia 2.

No entanto, o ator que está escalado para a série Tulsa King, da Paramount+, esteve tentando um papel pequeno num clássico do cinema: O Poderoso Chefão.

O filme de Francis Ford Coppola é um sucesso absoluto, rendendo duas outras sequência, sendo a última lançada em 1990. Mas lá durante a produção do primeiro filme, Stallone que viria a ficar famoso por interpretar Rocky Balboa em 1976, foi rejeitado por Coppola.

Recusado em um papel de figurante

Mesmo que seja um ator renomado na indústria cinematográfica, Stallone nem sempre teve seus melhores momentos em seu começo de carreira.

Em uma entrevista para a Empire, Stallone relembrou de seus momentos marcantes na carreira, e não deixou de comentar sobre ser recusado em O Poderoso Chefão.

“Fui para a Paramount e disse: ‘Posso ser figurante na cena do casamento?’ Eles disseram: ‘Sim, não sabemos se você é o tipo de cara.’ Eu digo, ‘Eu não sou o tipo? Para tocar no fundo, escondido atrás do bolo de casamento?’”, contou o astro.

Nem para uma simples cena ele conseguiu, e justamente, em uma das sequências mais icônicas do filme. A cena do casamento apresenta os principais atores do elenco, Marlon Brando, Al Pacino, James Caan e Diane Keaton.

Demorou algum tempo para Stallone conseguir um papel em um filme de gânsgter, e dessa vez foi importante. Ele interpretou o hilário Angelo Provolone em Oscar – Minha Filha Quer Casar, filme de 1991.

Agora, em Tulsa King, Stallone consegue um projeto não cômico, vivendo o mafioso italiano Dwight Manfredi. Na série, ele precisa se mudar de Nova York, onde por anos teve total controle dos negócios, para a improvável cidade de Tulsa, em Oklahoma.

Depois de ter passado 25 anos na prisão, Manfredi tenta voltar aos negócios da máfia no mundo moderno, mas que fica complicado em uma cidade pequena como Tulsa. No entanto, ele irá conhecer diversas pessoas que irão seguir seus passos, para que ele possa conquistar poder e influência na região.

Tulsa King, que marca o primeiro papel de Stallone em uma série roteirizada, estreia em 13 de novembro no Paramount+.

A trilogia O Poderoso Chefão está disponível na HBO Max, Star+ e Prime Video.

