Teaser de Pânico 6 lembra que qualquer um pode ser o Ghostface

A estreia de Pânico 6 se aproxima e um teaser do vindouro filme de terror lembra aos fãs que qualquer um pode ser o assassino Ghostface.

A conta oficial do Twitter da franquia slasher compartilhou um GIF, que mostra Gale Weathers (Courteney Cox), Tara Carpenter (Jenna Ortega), Sam Carpenter (Melissa Barrera), Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown), Kirby Reed (Hayden Panettiere) e os personagens não revelados de Jack Champion e Josh Segarra.

Cada um deles aparece limpando uma faca. “Mantenha os olhos abertos e as lâminas limpas”, a conta legendou o GIF.

Os fãs rapidamente começaram a analisar a nova promo em busca de pistas sobre quem poderia estar sob a máscara, com muitos comentando como as facas de Ortega e Segarra são mostradas em sua maioria apagadas, possivelmente insinuando que elas serão Ghostface no filme.

Veja abaixo.

Keep your eyes open and your blades clean. 🔪 #ScreamVI pic.twitter.com/ffL2umseY3 — Scream (@ScreamMovies) February 5, 2023

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início desse ano, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

Pânico 6 acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em Nova York. Mas Tara, a última sobrevivente, começa a ter colapsos psicológicos ao ver os fantasmas de assassinos do passado. Enquanto isso, sua irmã, Sam, tenta manipulá-la fingindo ser Ghostface. Mas quando seu plano dá errado, três novos assassinos mascarados aparecem em cena, deixando a questão de quem sobreviverá e quem será a última vítima a serem respondidas.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dirigiam o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 será “frenético” e “visceral”, segundo o diretor – veja o trailer do filme.

Pânico 6 estreia em 9 de março de 2023 no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.