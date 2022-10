Teen Wolf: O Filme ganha data de lançamento; veja

O Paramount+ divulgou a data de lançamento de Teen Wolf: O Filme, que será estrelado por Tyler Hoechlin, ator de Superman & Lois.

Com as ausências de Dylan O’Brien, que interpretou Stiles, e Arden Cho, a Kira, o longa-metragem terá o retorno de outras estrelas como Colton Haynes e Holland Roden.

Durante o painel de Teen Wolf na New York Comic-Con, o streaming divulgou quando o inédito filme vai estrear na plataforma (via ScreenRant).

Por enquanto, nos Estados Unidos e Canadá, Teen Wolf: O Filme será lançado no dia 26 de janeiro de 2023. Já no dia 27 de janeiro do mesmo ano, a produção estreia na América Latina, Reino Unido e Austrália.

Não há maiores informações se poderia haver um lançamento nos cinemas em países que não possuem a plataforma de streaming.

Teen Wolf: O Filme no Paramount+

“Um mal terrível, os lobos uivam mais uma vez, mas apenas um lobisomem como Scott McCall pode reunir novos aliados e reunir amigos de confiança para lutar contra o que poderia ser o inimigo mais poderoso e mortal”, diz a sinopse.

O elenco ainda conta com Holland Roden como Lydia Martin, Shelley Hennig sendo Malia Tate, Crystal Reed como Allison Argent, Orny Adams sendo o treinador Bobby Finstock, Linden Ashby no papel de Noah Stilinski, JR Bourne como Chris Argent, Seth Gilliam sendo Dr. Alan Deaton, Colton Haynes voltando como Jackson Whittemore, Ryan Kelley como Jordan Parrish, Melissa Ponzio como Melissa McCall e Dylan Sprayberry vivendo Liam Dunbar.

Jeff Davis, o criador da franquia, escreve o filme, com a direção de Russell Mulcahy.

Teen Wolf: O Filme estreia em 26 de janeiro de 2023 no Paramount+. Por enquanto, a série pode ser vista na Netflix no Brasil.

