Tem Lupita Nyong’o: Veja as primeiras fotos do set de spin-off de Um Lugar Silencioso

Começaram as filmagens de Um Lugar Silencioso: Dia Um, o filme derivado de Um Lugar Silencioso.

Para celebrar, o produtor John Krasinski postou no Instagram imagens do primeiro dia no set de filmagem, que mostram o diretor Michael Sarnoski e a atriz Lupita Nyong’o.

Continua depois da publicidade

Confira:

Mais sobre o filme

Um Lugar Silencioso: Day One será escrito e dirigido por Michael Sarnoski, cujo filme Pig, estrelado por Nicolas Cage, foi recebido com muita aclamação da crítica.

Joseph Quinn, de Stranger Things, Alex Wolff e Lupita Nyong’o estrelam o longa. Os protagonistas do filme original – Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe – não vão reprisar seus papeis no derivado.

Não se sabe muito mais sobre o spin-off de Um Lugar Silencioso, além de ser baseado em uma ideia fornecida por John Krasinski, que escreveu e dirigiu os dois primeiros filmes da franquia – além de ter estrelado o primeiro.

Krasinski também está atualmente desenvolvendo um terceiro filme, que tem lançamento programado para 2025.

Baseado no título, Um Lugar Silencioso: Dia Um deve explorar o primeiro dia em que os alienígenas com um senso agudo de audição chegaram à Terra. Um Lugar Silencioso 2 já forneceu um vislumbre deste dia com um flashback.

Um Lugar Silencioso: Dia Um está previsto para estrear em março de 2024.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.