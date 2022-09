Teoria sombria de Harry Potter aponta que Dumbledore é o verdadeiro vilão

Dumbledore é uma figura bastante controversa em Harry Potter e uma teoria aponta que ele é o verdadeiro vilão da história.

Uma teoria particularmente sombria sobre a franquia Harry Potter sugere que Dumbledore pode ter manipulado eventos para garantir a lealdade do bruxinho titular, e pinta o diretor de Hogwarts como um vilão secreto.

Continua depois da publicidade

O papel de Dumbledore como mentor de Harry durante seu tempo em Hogwarts significa que ele moldou toda a narrativa da franquia, tornando Alvo Dumbledore incrivelmente importante para os filmes e livros de Harry Potter.

Uma teoria (compartilhada via Reddit) sugere que Dumbledore pode ter sido secretamente muito mais manipulador do que parece.

Dumbledore “coleciona” párias

A teoria diz que Dumbledore “coleciona” párias (assim como Slughorn “coleciona” aqueles com potencial) e que ele o faz como um meio de garantir a lealdade de seus seguidores. A teoria destaca características de vários membros da Ordem da Fênix, bem como de alguns funcionários de Hogwarts.

O fã aponta que Dumbledore também deliberadamente transformou o próprio Harry em um pária como um meio de manipular o curso da vida do menino.

Muitos membros da Ordem da Fênix, assim como a equipe de Hogwarts, servem como evidência para a teoria de que Dumbledore procurou ativamente os párias para se juntar a ele.

Alguns dos exemplos mais óbvios seriam Remo Lupin, que cresceu como um forasteiro devido ao seu licantropismo, Severus Snape, cujo fascínio pela magia negra foi compensado por seu amor por Lílian Potter e seu próprio sangue trouxa, e Rúbeo Hagrid, cujo status como um meio-gigante expulso de Hogwarts fez dele um dos maiores párias do Mundo Mágico.

Outros personagens que também se encaixam no padrão são Dobby, o Elfo Doméstico, Newt Scamander (da franquia Animais Fantásticos) e o próprio Harry Potter.

A razão pela qual Dumbledore escolheu essas pessoas para estarem ao seu lado pode ser inocente, mas a teoria sugere que ele pode ter tido um motivo oculto.

É possível que Dumbledore tenha sido responsável por todos esses personagens de Harry Potter estarem envolvidos com seus próprios planos para o Mundo Mágico, pois ele reconheceu que a necessidade de pertencer seria um método fácil de garantir sua lealdade a ele.

Ao dar aos forasteiros um lugar no qual eles pudessem se sentir aceitos e valorizados, Dumbledore criou lealdade dentro de suas próprias fileiras de uma forma que Voldemort nunca fez.

De acordo com a teoria, mesmo aqueles que não se encaixam no padrão provam as táticas de Dumbledore. Outros personagens que são menos inflexíveis em seu apoio a Dumbledore não são párias do mesmo tipo, e essa sutil peculiaridade de caracterização parece afetar seu relacionamento com Dumbledore.

O padrinho de Harry, Sirius Black, por exemplo, era um pouco estranho, mas não um pária absoluto – ele era mais um rebelde, deliberadamente evitando os valores de sua família e, em vez disso, juntou-se à Ordem da Fênix para lutar contra Voldemort.

Embora eles se respeitassem, Black nunca foi tão próximo de Dumbledore quanto Hagrid ou Snape, e isso porque seu lugar no círculo íntimo de Dumbledore era por sua própria vontade.

A teoria sugere que Dumbledore confiava menos em Sirius porque, como rebelde, ele era uma espécie de azarão, em oposição aos párias que Dumbledore reuniu para si e condicionou a obedecer suas ordens.

Dumbledore manipulou Harry desde o começo

Um dos elementos-chave da história de Harry Potter é sua fuga do mundo mundano e abusivo dos trouxas para o mundo mágico de Hogwarts. Crescendo com sua tia e tio maternos após o assassinato de seus pais, Harry era regularmente maltratado.

Os Dursleys odiavam Harry por sua natureza mágica – mesmo que ele não soubesse disso – e eles tornaram sua vida a mais miserável possível. Depois de finalmente se encontrar em Hogwarts, Harry acredita que encontrou seu lar, porque isso abre a porta para um mundo no qual ele é famoso e reverenciado, o que para o jovem bruxo é um forte contraste com sua educação desagradável.

Os Dursleys fazem de Harry um pária em mais de uma maneira. Em vez de simplesmente isolá-lo e maltratá-lo severamente, eles desencorajam ativamente sua crença na magia, impedindo-o de ter qualquer ligação com o mundo ao qual pertence.

Quando Harry chega a Hogwarts, ele está em desvantagem graças aos Dursleys e sua intolerância. de suas habilidades mágicas: ele não sabe nada sobre magia, e isso o isola ainda mais, mesmo depois que ele escapa do mundo trouxa.

Uma vez que Harry Potter está em Hogwarts, ele descobre a profundidade com que foi alienado de seu próprio passado, e isso o torna um estranho desde o início devido às ações dos Dursleys.

O aspecto final da teoria – e a parte que realmente pinta Dumbledore como um vilão – combina as razões para o status de pária de Harry com a ideia dos verdadeiros motivos de Dumbledore.

O fã acredita que Dumbledore deliberadamente colocou Harry com os Dursleys para garantir que ele crescesse em um ambiente intolerante e abusivo, criando assim o desejo de pertencer que levou Harry ao lado de Dumbledore.

A teoria acredita que a lealdade de Harry a Dumbledore vem como resultado direto da manipulação poderosa e calculada do professor de Hogwarts, com tudo se desenrolando exatamente como Dumbledore havia planejado.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.