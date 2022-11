Terra dos Sonhos, Aquaman e mais: Jason Momoa tem uma tradição em todos os seus filmes

Você sabia que Jason Momoa adota uma interessante tradição em (quase) todos os seus filmes? Essa tendência se repete em sucessos como Aquaman e em Terra dos Sonhos – o novo lançamento do astro na Netflix. O ator discutiu o assunto em uma entrevista recente.

“Uma destemida jovem órfã embarca em uma jornada pela terra dos sonhos para encontrar uma pérola mágica e realizar seu maior desejo”, afirma a sinopse oficial de Terra dos Sonhos na Netflix.

Além de Jason Momoa, o elenco dessa aventura para a família toda conta com Kyle Chandler (Grey’s Anatomy), Weruche Opia (I May Destroy You), India de Beaufort (Modern Family) e Chris O’Dowd (Missão Madrinha de Casamento), junto com a atriz mirim Marlow Barkley.

Revelamos abaixo a tradição que Jason Momoa adota em Terra dos Sonhos e todos os outros filmes de sua carreira.

Jason Momoa faz playlists para Terra dos Sonhos e outros filmes

Nascido no Havaí, Jason Momoa é mais conhecido por interpretar personagens durões, como o Khal Drogo de Game of Thrones e o Aquaman do DCEU.

Mas em Terra dos Sonhos, o astro assume um papel bem diferente. O ator não demorou a conquistar o público infantil com o novo hit da Netflix.

Terra dos Sonhos chegou à plataforma em 18 de novembro. Até o fechamento desta matéria, o longa lidera o Top 10 do streaming, superando sucessos como O Milagre e Natal com Você.

Embora tenha conquistado os assinantes da Netflix, Terra dos Sonhos falhou em impressionar a crítica especializada. O filme garantiu apenas 35% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Durante um papo com o site Entertainment Tonight, Jason Momoa revelou uma tradição adotada em todos os seus filmes.

O ator revelou que, sempre que começa um novo projeto, faz uma playlist com músicas para as gravações.

A playlist de Terra dos Sonhos é repleta de músicas dos anos 80 e canções da popstar Dua Lipa. A tradição acabou virando uma competição de dança entre o elenco do longa.

“Sim, nós fizemos uma competição de dança. Dançamos uma música da Dua Lipa. Tinha um monte de canções dos anos 80 no set. Tínhamos um pouco de Pat Benatar. Tínhamos um pouco de Def Leppard, um pouco de Mötley Crüe e Billy Idol”, revelou o ator.

Na entrevista, Jason Momoa também revelou porque decidiu aceitar um papel tão diferente em Terra dos Sonhos.

“Fiz pelos meus bebês”, comentou o ator, referindo-se aos filhos Lola e Nakoa-Wolf. “Esse é o tipo de coisa que quero fazer para os meus filhos. É um papel incrível, como eles têm quase a mesma idade do elenco, foi tudo perfeito”, afirmou Momoa.

Terra dos Sonhos, com Jason Momoa, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.