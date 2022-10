Terra dos Sonhos: Filme da Netflix com Jason Momoa ganha trailer; veja

A Netflix divulgou o novo trailer de Terra dos Sonhos, filme estrelado por Jason Momoa e pela jovem Marlow Barkley.

Com o astro de Aquaman vivendo um aventureiro maluco, o longa-metragem vai acompanhar Nemo, uma garota que está prestes a viver em um sonho.

Flip, personagem de Momoa, revela ser um antigo parceiro do pai de protagonista, que se perdeu no mar e ela acredita que ele está morto.

Agora no Mundo dos Sonhos, Nemo precisa confiar em Flip e viver novas aventuras. Ao mesmo tempo que precisa acordar e viver no mundo real, ela gostaria de ver seu pai mais uma vez.

Veja o trailer e pôster, abaixo.

Mais sobre Terra dos Sonhos

“Terra dos Sonhos te leva a um lugar mágico, um mundo onde a jovem Nemo (Marlow Barkley), e seu excêntrico companheiro Flip (Jason Momoa), embarcam numa aventura memorável para toda vida. Depois que seu pai Peter (Kyle Chandler) se perde no mar, a sutil existência da jovem Nemo, no noroeste do Pacífico, muda completamente ao ser enviada para morar na cidade com seu bem-intencionado, mas totalmente desajeitado, tio Phillip (Chris O’Dowd)”, diz a sinopse.

“Sua nova escola e rotina são desafiadoras durante o dia – mas, à noite, torna-se um mapa secreto para o mundo fantástico de Slumberland, que conecta Nemo a Flip, um fora-da-lei rude, mas adorável, que se torna seu parceiro e guia na aventura. Rapidamente os dois se encontram em uma incrível jornada, atravessando sonhos e fugindo de pesadelos, quando Nemo começa a ter esperanças de se reunir com seu pai mais uma vez”, conclui a sinopse.

Com a direção de Francis Lawrence, o roteiro foi escrito por David Guion, Michael Handelman.

Jason Momoa, Marlow Barkley, Chris O’Dowd, Kyle Chandler, Weruche Opia, India de Beaufort e Humberly González fazem parte do elenco.

Terra dos Sonhos estreia em 18 de novembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.