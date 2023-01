Terror à la Bebê de Rosemary ganha trailer com o Jon Snow de Game of Thrones

Baby Ruby, o novo filme do astro de Game of Thrones que viveu Jon Snow, Kit Harington, ganhou um novo trailer assustador à la O Bebê de Rosemary.

Além de ser estrelado por Harington, o filme também é protagonizado pela atriz Noémie Merlant, que será o grande foco do longa.

O trailer do filme traz Jo, que é casada com Spencer e está prestes a ganhar uma bebê, a qual ela chamará de Ruby (via ScreenRant).

Porém, o nascimento dessa criança é muito pior do que parece, e Jo está enfrentando uma história de terror ao ver sua filha sendo uma ameaça para ela.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Baby Ruby

“Baby Ruby conta a história de Jo, uma empresária de estilo de vida bem-sucedida que está grávida e feliz, aguardando a chegada de seu primeiro filho. Mas logo depois que Jo dá as boas-vindas à bebê Ruby em casa, algo começa a parecer estranho – mesmo que ela tenha certeza de que tudo é perfeitamente normal”, diz a sinopse.

“Há algo de errado com ela? Há algo de errado com Ruby? E por que as mães aparentemente perfeitas da vizinhança estão tão desesperadas para fazer amizade com ela? Enquanto Jo luta para proteger a si mesma e a seu bebê, ela mergulha em um sonho febril em que todos são uma ameaça e nada é o que parece. Por fim, ela deve confrontar a verdade de sua própria escuridão e enfrentar o sacrifício humano final: aquele que as mães fazem por seus filhos”, conclui a sinopse.

O elenco do filme conta com Kit Harington, Noémie Merlant, Meredith Hagner, Reed Birney, Jayne Atkinson, entre outros astros.

O filme tem a direção e o roteiro de Bess Wohl, em seu primeiro trabalho como diretora.

Baby Ruby será lançado no dia 3 de fevereiro nos Estados Unidos. Não há previsão de lançamento do filme no Brasil.

