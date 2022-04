Terror ou aventura? Astro de Doutor Estranho 2 esclarece o tom mais sombrio do filme

Há muito se fala sobre o tom mais sombrio de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), com indícios de que seria um filme de terror. Benedict Cumberbatch esclareceu como é a atmosfera do longa-metragem.

O astro disse que não é um filme de terror propriamente dito, mas apontou que é o mais assustador da Marvel até então.

“Definitivamente há sustos nele, algo que Sam Raimi levou para a franquia Homem-Aranha de forma brilhante, especialmente no segundo filme”, disse Cumberbatch ao The Big Reviewski.

“Houve uma declaração de intenção deste ser o filme mais assustador da Marvel até agora”, acrescentou Cumberbatch, dizendo que o filme “entra em um território sombrio. Não sou aficionado por terror… mas tendo dito isso, eu diria para não esperar um terror completo, mas um tom mais mais sombrio, um pouco de terror e sustos”.

Durante a entrevista, Cumberbatch ainda pediu para o entrevistador mencionar a cena que ele considera mais assustadora do MCU. A resposta foi a cena de Ultron interrompendo a festa dos Vingadores em Era de Ultron. O astro de Doutor Estranho 2 disse que o novo filme supera isso.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.