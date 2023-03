Tetris: Filme sobre a criação do jogo ganha pôster

Foi divulgado o primeiro pôster de Tetris, filme da Apple TV+ sobre a criação do icônico jogo.

Baseado em fatos reais, o longa estrelado por Taron Egerton funciona mais como um suspense de Guerra Fria ao contar a história do criador do game, Alexey Pajitnov (Nikita Efremov), da União Soviética, e suas negociações com o vendedor americano Henk Rogers (Egerton), que descobre Tetris em 1988, para adquirir os direitos de incluí-lo no GameBoy, da Nintendo. O problema é que, dentro do regime comunista, o país detém os direitos globais da marca.

Quando se propõe a levar o jogo para o mundo, Henk se depara com uma perigosa teia de mentiras e corrupção por trás da Cortina de Ferro, período em que o país europeu ainda considerava os Estados Unidos como inimigo.

Confira o cartaz, que estampa o personagem de Egerton com as peças do jogo:

Pôster de Tetris

Toby Jones (Capitão América: O Primeiro Vingador), Sofia Lebedeva, Anthony Boyle, Ben Miles, Ken Yamamura, Igor Grabuzov, Oleg Stefan e Ayane Nagabuchi, como Akemi, esposta de Henk, e Togo Igawa como Hiroshi Yamauchi, presidente da Nintendo, completam o elenco.

Noah Pink escreveu o filme, que é dirigido por Jon S. Baird.

Tetris será lançado em 31 de março no Apple TV+.

