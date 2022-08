That’s Amor é baseado em uma história real? Descubra a verdade

A comédia romântica That’s Amor tem atraído muitos fãs da Netflix e rapidamente entrou para o top 10 dos mais assistidos da plataforma. Uma dúvida que pode ter surgido nas mentes e corações de muitos fãs é: trata-se de uma história real? Veremos isso agora.

O longa-metrage conta a história de Sofia, uma designer gráfica, que tenta colocar sua vida de volta nos trilhos depois que seu namorado a trai e ela é demitida no mesmo dia.

Sofia vai morar com a mãe e tenta recomeçar sua vida pessoal e profissional. Quando a mãe de Sofia, Lainie, sente que sua filha está em uma rotina, ela a matricula em uma aula de culinária.

É aqui que Sofia conhece o sedutor chef espanhol Matias e o restante prossegue como poderíamos esperar de uma comédia romântica.

Vamos ver agora se isso tudo foi inspirado por uma história real, ou se é tudo ficção.

That’s Amor é uma história real?

Não, That’s Amor não é baseado em uma história real. O filme conta uma história fictícia baseada em um roteiro escrito por John Ducey.

No entanto, a história do filme é obra de Ali Afshar e Tiffany Dupont. Embora a dupla não tenha contribuído para o roteiro do filme, ela foi creditado pela história.

Em uma entrevista, Tiffany Dupont explicou que o filme foi inicialmente projetado para homenagear a cultura e a comida italiana.

No entanto, ao desenvolver a história, os diretores a mudaram para enfatizar a culinária espanhola. Da mesma forma, Ali Afshar, que co-escreveu a história com Tiffany Dupont, disse que decidiu fazer uma comédia romântica clássica sobre comida espanhola, porque essa culinária era relativamente inexplorada no cinema e na TV.

Em última análise, That’s Amor é uma história de amor e paixão. Explora o tema do amor próprio e sua correlação com a vida romântica. Ele pega tropos de comédia romântica e os subverte apresentando diversos personagens e conflitos emocionais relacionáveis.

That’s Amor está disponível na Netflix.

