The Batman 2 ganha data de lançamento

A continuação de The Batman, com Robert Pattinson, ganhou título e data de estreia. Intitulado de The Batman: Parte II, o filme será lançado em 3 de outubro de 2025, segundo informações da Variety.

O projeto faz parte do selo DC Elseworlds, que trará filmes independentes ao universo principal da DC, como Coringa 2, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Continua depois da publicidade

Um novo Batman, inclusive, será escalado para o Universo DC.

Status de The Batman 2

O filme The Batman 2 é um dos mais aguardados da DC, e o diretor Matt Reeves atualizou o status de produção do longa.

Após o grande sucesso de The Batman, com o ator Robert Pattinson, uma sequência foi anunciada, e com o retorno de Reeves na direção.

Em recente entrevista, Reeves comentou sobre o status do novo filme, dizendo que ele e o roteirista Mattson Tomlin continuando trabalhando no projeto (via ScreenRant).

O cineasta não entrou em detalhes, embora tenha descrito que está animado com o projeto, e também que será algo emocionante.

“Não vou responder a essa pergunta, mas estamos trabalhando em um filme. Vou colocar para você dessa maneira. Estamos envolvidos nisso e meu parceiro e eu estamos escrevendo, Mattson [Tomlin] e eu estamos escrevendo, e é realmente emocionante, e estou muito animado com o que estamos fazendo”, disse ele.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.