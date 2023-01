The Batman, com Robert Pattinson, ganha três indicações ao Oscar

O filme The Batman, sucesso da DC com o ator Robert Pattinson, foi indicado em três categorias nas 95ª edição do Oscar.

Com a premiação marcada para acontecer em 12 de março, o longa do famoso herói conseguiu mais um grande feito.

Continua depois da publicidade

Além de ser indicado para Melhor Som, The Batman ainda vai disputar em Melhores Efeitos Visuais e Melhor Maquiagem e Penteado (via Heroic Hollywood).

Porém, muitos fãs ficaram decepcionados com o fato do filme não ter sido indicado como Melhor Fotografia. Greg Freiser, que foi responsável pela fotografia, havia ganhado na edição anterior por Duna.

Os fãs também se frustraram por não ver o filme ser indicado como Melhor Trilha Sonora, que foi composta por Michael Giacchino.

O que se sabe sobre a sequência?

Mesmo que Batman 2 tenha recebido luz verde do estúdio, os detalhes sobre a história do novo filme não foram revelados.

Reeves está escrevendo o filme ao lado de Mattson Tomlin, e o longa não deve ser lançado antes de 2025, o que dá bastante tempo para o desenvolvimento.

Não está claro quem poderá ser o vilão do novo filme, embora muitos apostem no próprio Coringa. Os fãs também pedem pela Corte das Corujas, ou mesmo o Senhor Frio.

Com o DCEU ficando longe do caminho da nova trilogia do Batman, Reeves terá ainda mais propriedade para construir o universo em torno do herói.

Batman, com Robert Pattinson, está na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.