The Batman: Parte II: Revelada data para início das filmagens

The Batman: Parte II já tem data para começar a ser rodado.

Em seu Instagram, o produtor executivo Michael Uslan revelou que as filmagens começam no dia 23 de novembro – o filme será lançado em 2025. Veja a postagem, que apresenta um cartaz do Batman de Robert Pattinson:

Dois Batman no cinema

Matt Reeves, diretor de The Batman, retornará para a direção de The Batman: Parte II – ele também vai escrever o filme.

The Batman: Parte II faz parte do selo DC Elseworlds, que trará filmes independentes ao universo principal da DC, como Coringa 2, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Outro vindouro filme da DC, The Brave and the Bold, apresentará uma nova versão do Batman ao DCEU – o longa foi anunciado junto com outros 10 projetos do DC Studios.

“Matt está trabalhando na [sequência do Batman], que também inclui a série [O Pinguim], e é uma coisa própria”, confirmou James Gunn, chefe da DC, em coletiva para apresentar o calendário da DC. “Ele está trabalhando duro nisso. Ele veio e nos apresentou algumas ideias incríveis, coisas bem legais mesmo, dia desses. Então, nosso plano é que isso [o universo de Batman] continue”, finalizou.

Após o anúncio da data de estreia de The Batman: Parte II, o diretor do filme foi ao Twitter para comentar a novidade. Ele usou apenas três palavras para definir a sequência de The Batman:

“Épica saga criminal”, descreveu o cineasta

A continuação de The Batman, com Robert Pattinson, será lançada em 3 de outubro de 2025 nos EUA.

