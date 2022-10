The Flash 2 pode acontecer com uma condição

O filme The Flash ainda não foi lançado, e uma sequência já está na mira da DC para que realmente possa acontecer.

Com diversas polêmicas, Ezra Miller, astro que interpreta o Flash no DCEU, pode não voltar ao papel caso seja preso nos Estados Unidos.

Continua depois da publicidade

Um novo relatório do THR sobre as produções da DC, relata que o roteiro de The Flash 2 já foi escrito por David Leslie Johnson-McGoldrick, o mesmo escritor de Aquaman.

Porém, a Warner Bros. vai apenas dar um sinal verde para a produção do longa-metragem, caso o primeiro seja um grande sucesso.

O primeiro filme do Flash, que vai abordar o arco Flashpoint, é um dos mais aguardados de 2023. No entanto, o que deixa o filme com uma imagem negativa é justamente o que Miller vem causando nos últimos meses.

Ezra Miller vai voltar ao papel?

Com polêmicas recentes, o astro Ezra Miller pode não voltar ao papel, caso assim deseje e determine a Warner Bros. Discovery.

No entanto, o ator vem se reunindo com o estúdio para tratar desse assunto delicado, revelando que ainda que continuar no papel.

O ator revelou que já procurou tratamento, e vem cuidando da sua saúde mental nos últimos meses, para que não volte a ser os holofotes de polêmicas.

Caso Miller volte a se envolver em diversas situações terríveis para a imagem da Warner, o estúdio deve cortá-lo do papel e reformular o personagem. Por enquanto, nada ainda foi confirmado, e Miller deve continuar no papel.

The Flash estreia nos cinemas em 23 de junho de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.