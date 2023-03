The Flash: Ben Affleck revela cena deletada com Mulher-Maravilha

A Mulher-Maravilha de Gal Gadot apareceria em The Flash. No entanto, a participação dela foi cortada do filme da DC. Agora, Ben Affleck revelou como seria uma das cenas da personagem.

Affleck apareceu recentemente no Smartless Podcast, onde falou brevemente sobre The Flash. A estrela do DCEU passou a falar sobre a cena cortada da Mulher-Maravilha.

De acordo com Affleck, teria sido um momento crucial entre Diana Prince e Bruce Wayne.

“É a minha melhor performance como Batman! Eu finalmente descobri como interpretar o cara! Eu sei que eu parei, mas eu acertei agora! Como você faz a audição e está a caminho de casa, você pensa ‘Não!’ Eu não quero dar spoilers, mas houve uma cena em que eu sou salvo pela Mulher-Maravilha durante uma luta com alguns bandidos. Ela me salva com o Laço da Verdade, então o que acontece é que Batman divulga alguns de seus sentimentos reais sobre sua vida e seu trabalho. Eu fiquei tipo: ‘Espere um minuto; Acertei!”.

Novo visual do Batman de Ben Affleck

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash, estrelado por Ezra Miller, estreia em 15 de junho no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.