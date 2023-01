The Flash: Brinquedo do filme revela visual do vilão Flash Negro

Foi divulgada (via Screen Rant) uma arte promocional da linha de brinquedos baseada no filme The Flash. A foto mostra duas versões do herói, o Batman e também o vilão dos quadrinhos Flash Negro.

Ainda não há informações oficiais sobre quem será o vilão principal do filme ou se haverá mais de um vilão.

Uma das versões mais macabras do velocista, o Flash Negro já apareceu na série de TV do herói.

Confira a arte do filme:

Sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado. Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

O longa estrelado por Ezra Miller estreia em 15 de junho no Brasil.

