The Flash com Ezra Miller não competirá com a Marvel; entenda

O aguardado filme da DC para 2023, The Flash, com o ator Ezra Miller, não vai competir com a Marvel no mês de seu lançamento.

Em um relatório do Exhibitor Relations, a Sony Pictures retirou um filme sem título do calendário de 2023 (via CBR).

Continua depois da publicidade

O filme deveria estrear no mesmo dia que The Flash, em 23 de junho, mas o estúdio supostamente optou por retirar das estreias do próximo ano para não haver competição.

Apesar da decisão, não está claro qual filme pode ser, visto que Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte 1 estreia em 2 de junho, e Madame Teia em 7 de julho.

Por sua vez, Kraven, o Caçador estreia em 13 de janeiro de 2023, enquanto El Muerto será lançado apenas em 2024.

Ezra Miller é o Flash do DCEU

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023. Já The Umbrella Academy tem três temporadas disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.