The Flash com Ezra Miller será cancelado? Veja a posição da Warner

O filme The Flash, com Ezra Miller, está em um processo difícil após polêmicas do ator, e a Warner Bros. se posicionou.

Após a recente controvérsia do astro, acusado de furto pela polícia de Vermont, nos Estados Unidos, o estúdio está avaliando opções sobre o filme.

Um novo relatório do THR revelou que a Warner conta com três opções a considerar sobre o longa-metragem do Velocista Escarlate (via ScreenRant).

Uma destas opções é engavetar o projeto orçado em US$ 300 milhões, um dos maiores orçamentos da DC. Mas, este seria o último recurso de David Zaslav, chefe da Warner Bros. Discovery.

Os outros dois pontos são: Miller busca ajuda profissional e participa da imprensa limitada antes do lançamento do filme. Ou, o astro fica de fora da divulgação do longa-metragem, e mesmo assim, o filme será lançado.

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

