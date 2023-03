The Flash: Divulgados novos detalhes sobre o Batman de Michael Keaton

A The Toyark divulgou figuras de ação de Flash e do Batman de Michael Keaton, baseadas nos personagens do filme The Flash e que inclui uma descrição do BatKeaton.

Segundo a descrição, o personagem estará aposentado e “endurecido” com a vida. Confira abaixo:

Continua depois da publicidade

Quando Barry Allen chega em um 2013 alternativo, ele busca urgentemente a experiência de seu amigo e mentor Bruce Wayne – mas o que ele encontra no Multiverso é diferente em todas as frentes: mais velho, aposentado há muito tempo como protetor de Gotham e, de alguma forma, ainda mais endurecido do que o super-herói bilionário que Barry cresceu conhecendo. Com uma ameaça global no horizonte, Bruce Wayne deve decidir se pode se tornar o Batman mais uma vez.

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash, estrelado por Ezra Miller, estreia em 15 de junho no Brasil.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.